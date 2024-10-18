بوتين: الأبواب مفتوحة لانضمام مزيد من الأعضاء إلى بريكس

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن مجموعة بريكس منفتحة على انضمام أعضاء جدد لها، وإن أي دولة ترغب في الانضمام لن تستبعد، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف بوتين للصحفيين أن التعاون بين روسيا والصين هو أحد العوامل الرئيسية لتعزيز الاستقرار العالمي.

وأشار "بوتين" إلى أن روسيا وجهت الدعوة للرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ للمشاركة في قمة بريكس المقررة في قازان الأسبوع المقبل.

وأكد بوتين أيضًا دعم روسيا لحل الدولتين في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وقال إن هذه القضية ستتم مناقشتها في القمة.

وتوسعت مجموعة بريكس لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات، بالإضافة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.