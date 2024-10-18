محمد شريف يواصل الغياب عن تشكيل الخليج.. وتوني يقود هجوم أهلي جدة

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الخليج، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق أهلي جدة، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الخليج بملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في لقاء ينطلق في السادسة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الدولي الإنجليزي إيفان توني تشكيل أهلي جدة أمام الخليج، بجانب الجزائري رياض محرز وجابري فيجا وفراس البريكان.

ويجلس البرازيلي روبيرتو فيرمينو على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الخليج، في ظل غياب الحارس السنغالي إدوارد ميندي للإصابة.

في المقابل، يواصل المهاجم المصري محمد شريف الغياب عن تشكيل الخليج في مباراته ضد أهلي جدة للإصابة أيضًا.

ولم يسجل أو يصنع محمد شريف أي أهداف حتى الآن مع الخليج فى مباراتين شارك بهما في الدوري السعودي.

ويحتل الخليج المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 7 نقاط، بينما يأتي أهلي جدة عاشرًا بنفس عدد النقاط.

تشكيل أهلي جدة لمواجهة الخليج

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

خط الدفاع: عبدالله العمار – روجر إيبانيز – ميريح ديميرال – علي مجرشي

خط الوسط: فرانك كيسي – زياد الجهني – جابري فيجا

وفي الهجوم: رياض محرز – إيفان توني – فراس البريكان.

تشكيل الخليج لمواجهة أهلي جدة في غياب محمد شريف

حراسة المرمى: سيهيتش

خط الدفاع: ريبوتشو – عبدالله الفهد – سعيد آل حمسل – كوربيليس

خط الوسط: السميري – فابيو مارتينيز – فورتونيس

وفي الهجوم: منصور حمزي – خالد ناري – عبدالله السالم.