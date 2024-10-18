وزير الخارجية يدعو لتخفيف حدة التوتر المتصاعد في لبنان لمنع استدراج المنطقة لحرب واسعة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لنظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، ضرورة تخفيف حدة التوتر المتصاعد لمنع استدراج المنطقة لحرب واسعة، حسبما أفادت فضائية القاهررة الإخبارية، في نبأ عاجل لها.

وخلال اتصال هاتفي أجراه الوزيرين، أدان وزير الخارجية المصري استهداف جيش الاحتلال مواقع وتجهيزات تابعة لقوات يونيفيل في جنوب لبنان.

وشدد بدر عبد العاطي، على موقف مصر الداعم لتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني لتحقيق الاستقرار في لبنان.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكل عناصره وحرص مصر على استمرار تقديم كل أشكال الدعم للبنان.