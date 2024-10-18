طارق الشناوى لـ"البوابة نيوز": استخدام الفنانين «للتيك توك» لا يقلل من مصداقيتهم

علق الناقد طارق الشناوي علي ظاهرة انتشار بعض من الفنانين خلال الفترة الماضية علي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق التيك توك وتقديم محتوي عليه.

وقال «الشناوي» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: أنا لست ضد أي فنان يواجه جمهوره من أي نافذة سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو البرامج أو الأعمال الفنية لافتاً مثل عندما يكتُب الأن صحفي مقاله له عبر «فيسبوك»، وسابقاً لم يحدث ذلك، ولكن مع التطور التكنولوجي والوسائل حدث.

وأضاف: فبالتالي عندما نجد فنانا يتواصل مع جمهوره ويقدم محتوى على تطبيق التيك توك فما المشكلة فيه؟ وحتى إذا حصل على مكاسب وأرباح مادية من خلال ذلك فلا غبار عليه فهو لم يفعل فعلا مشينا.

وتابع «الشناوي»: من الممكن أن نختلف على المحتوى الذي يقدمه النجم وهذا الاختلاف يكون بشكل متفاوت بين الجمهور، ولكن ليس من الخطأ أن يستخدم الفنان أي وسيلة يعبر بها عن ذاته ولم يقلل من مصداقيته فهذه نوافذ جديدة ومختلفة طرحها الزمن الذي نعيشه.