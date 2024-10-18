انتظام الحركة المرورية وتوفر الوقود بالجيزة

رصدت أميرة قمر، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من محافظة الجيزة، انتظام الحركة المرورية، وتوفر المحروقات والوقود بمنطقة فيصل بالجيزة عقب تحريك أسعار المنتجات البترولية اليوم.

وأضافت «قمر»، خلال مراسلتها للقناة، أنه من أجل توفير المنتج البترولي، وتقليل الفجوة بين أسعار المنتجات البترولية، وتكلفة الإنتاج والاستيراد العالية، تتطلب ذلك تحريك أسعار المنتجات البترولية عقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي وهي للجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار المنتجات البترولية.

وتابعت: «وفقا لوزارة التموين والتجارة الداخلية تم عمل غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة وتسيير حملات لمواقف السيارات وحملات لمواقف السيارات العامة ومحطات الوقود للتأكد من مدى توفر المحروقات والالتزام بالتسعيرة الجديدة مع تأكيدهم على عدم تلقي أي شكاوى.

ولفتت إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم ليبقى، كما هو ولا يتأثر بتحريك أسعار السولار.

ونوهت إلى أن ضبط آليات التسعير التلقائي يعني تحريك أسعار المنتجات البترولية داخل السوق ارتفاعا وانخفاضا كل ربع عام بهدف التعامل مع أسعار المنتجات وفقا لما هو معمول به في دول العالم وإيجاد آلية واضحة مستقبلية للأفراد والشركات فيما يخص المنتجات البترولية.