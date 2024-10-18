كاتب صحفي: التهدئة والمفاوضات أصبحا أقرب من التصعيد بعد اغتيال يحيي السنوار

قال الكاتب الصحفي، إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن التهدئة والمفاوضات، أصبحا أقرب من التصعيد بعد اغتيال يحيي السنوار.

وأضاف "عفيفي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن "نتنياهو" يشعر بالانتصار نوعًا ما بعد اغتيال السنوار بالصدفة في غزة، فهذا كان أحد أهدافه المعلنة.

وأشار إلى أن الاحتلال لا يمتلك استراتيجية حقيقية للتعامل مع قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، مؤكدًا أن مصر حذرت منذ بدء العدوان على غزة من خطورة التصعيد، سواء سياسيًا أو التحركات الدبلوماسية.

وتابع أن الشعوب العربية لن تعيش بأمان إلا بحل الدولتين، وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن السبيل الوحيد للتعايش في المنطقة، هو اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية المستقلة.