افتتاح مسجد الزهيري في الزرقا في دمياط

أناب الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، لافتتاح مسجد عزبة الزهيرى بقرية حجاجة بمركز فارسكور، و ذلك اليوم الجمعة بحضور الدكتور محمود مشعل عضو مجلس النواب و الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف ، و علاء سعد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ولفيف من القيادات التنفيذية والدعوية و أبناء العزبة .

مقرأة ومصلى المواطنين

وتضمن الافتتاح إقامة مقرأة للأئمة بالمسجد ، كما أُقيمت شعائر صلاة الجمعة والتى بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها خطبة الجمعة التى ألقاها مدير مديرية الأوقاف وجاءت تحت عنوان " لا يسخر قوم من قوم " ، وعقب الصلاة تم عقد مقرأة للجمهور واختتمت شعائر اليوم بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والدعاء لمصر بأن يحفظها من كل مكروه ويديم نعم الأمن والاستقرار .

ويشار إلى أن افتتاح مسجد الزهيرى يأتى ضمن جهود وزارة الأوقاف تحت قيادة فضيلة الدكتور أسامة الأزهرى، لعمارة بيوت الله بكافة المناطق لإستقبال المصلين وإقامة الأنشطة الدعوية ونشر تعاليم الدين الاسلامى.

انطلقت اولى فعاليات مبادرة "ونس لكبار السن" ،وبالتنسيق بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحه ومجلس مدينة رأس البر في دمياط ومكتبه مصر العامة ، والتي تضمنت تقديم برنامج ترفيهى لعدد ٤٠ سيدة مسنة احتضنه شاطئ النخيل بالمدينة كمشاركة مجتمعية وشارك خلالها فريق الكورال بمكتبه مصر العامة بتقديم الأغاني الوطنية والتراثية واعقبه جوله نيليه داخل مدينه راس البر تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، واشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وبحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد ، واستمرارا لفاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"، وتزامنا مع الاحتفال باليوم الدولى للمسنين فى شهر اكتوبر.

وعلى صعيد آخر قدمت المكتبة العامة بعزبة البرج يوم توعوي ترفيهي للأطفال حافل بالأنشطة والفاعليات والتي تضمنت تدشين مبادرة (لنحب القراءة) التي تهدف لتشجيع الأطفال على القراءة منذ الصغر .كما تم استضافت طلاب مدرسة الجربي الإعدادية الثانوية بنات و مدرسة الاندلس الابتدائية المشتركة و مدرسة الشيخ درغام الابتدائية و مدرسة الشربيني الخاصة الابتدائية المشتركة ومدرسة عزبة البرج بنات.