محمد ممدوح يكشف أقرب شخصية جسدها إلى قلبه

كشف الفنان محمد ممدوح عن الشخصية الأقرب له، من ضمن الشخصيات التي جسدتها خلال مشواره الفني.

وأكد الفنان محمد ممدوح أثناء استضافته في البرنامج الإذاعي اسرار النجوم أن شخصية سيد في مسلسل "طريقي" هي الشخصية الأقرب إلى قلبه من بين كل أدواره.

وتابع الفنان محمد ممدوح أن شخصية أمين في مسلسل "جراند أوتيل" هي سبب في شهره اكبر وهي من حققت له نجاحاً كبيراً مع الجمهور، إلا أن شخصية سيد في مسلسل طريقي كانت لها ملامح وتفاصيل مختلفة جعلتها الأقرب له.

وأضاف ممدوح أن العمل مع الفنانة شيرين عبدالوهاب كان مميز، وهي فنانة عظيمة وتمني لها أن تنتهي من كافة المشكلات الأخيرة وتعود أقوي مما كانت فنياً وإنسانياً.

مسلسل طريقي بطولة شيرين عبدالوهاب، باسل خياط، سوسن بدر، محمد ممدوح، تأليف تامر حبيب والإخراج محمد شاكر خضير.