سيراميكا.. مكافآت كبيرة للجهاز الفنى واللاعبين فى حال التتويج بالسوبر المحلي

يستعد فريق سيراميكا لمواجهة الأهلي في نصف نهائي بطولة السوبر المصري يوم ٢٠ أكتوبر المقبل في الإمارات.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي في نصف نهائي السوبر المصري، يوم ٢٠ من أكتوبر الجاري.

ويحتضن ملعب استاد محمد بن زايد، مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأهل سيراميكا لكأس السوبر المحلي بعد تتويجه بكأس رابطة الأندية للموسم الثاني على التوالي.

ويخوض فريق سيراميكا تحت قيادة المدير الفني أيمن الرمادي معسكرا مغلقا فى الإمارات التي تستضيف السوبر المحلي خلال الفترة من ٢٠حتي ٢٤ أكتوبر الجاري والذي يضم ٤ فرق، هي: الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتأتي استضافة دولة الإمارات العربية السوبر المصري بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري بشكله الجديد٤ نسخ على التوالي، حيث فاز بالنسخة الأولى الأهلي العام الماضيعلى حساب مودرن سبورت.

ونجح فريق سيراميكا فى إبرام عدد من الصفقات الهامة فى الفترة الأخيرة، على رأسها: المدافع حسين السيد، المهاجم الغانى عمر عبدالرؤوف، والجناح الأوغندي عباس كيوني، ومحمد صادق قادما منمودرن سبورت، وأيمن موكا قادما من الجونة، والثلاثى يوسف عفيفى ومحمود الزيتى ومحمد عصام من ديروط.

كما تعاقد سيراميكا أيضا مع أحمد أشرف وأحمد عابدين ويوسف سيد عبدالحفيظ من الأهلي، ومحمد أبوالعمايم من إنبى، كما تمت استعادة عمرو قلاوة بعد انتهاء إعارته لسموحة، وزلاكا وفخرى لاكاى وإسلام عيسى وعبدالله مجدي من بيراميدز.

ويعتبر فريق سيراميكا كامل العدد بالصفقات الجديدة التي أعطت الفريق إضافة قوية، قبل السوبر المحلي والدوري المصري.

ويسعي الجهاز الفني لفريق سيراميكا لمزاحمة الكبار هذا الموسم والبداية فى السوبر المحلي وتحقيق مفاجأة بتخطي الأهلي فى نصف النهائي والوصول الي المباراة النهائية وانتظار الطرف الثاني من الزمالك وبيراميدز.

ورصدت إدارة سيراميكا مكافآت كبيرة للجهاز الفني واللاعبين فى حال التتويج بالسوبر المصري لأول مرة فى تاريخه.