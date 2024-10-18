تريزيجيه يقود تشكيل الريان أمام الخور في الدوري القطري

أعلن يونس علي، المدير الفني الجديد لفريق الريان، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الخور، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري القطري.

يحل فريق الريان، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الخور بملعب استاد الخور، في لقاء ينطلق في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود تريزيجيه تشكيل الريان أمام الخور، إذ يتواجد ضمن ثلاثي الهجوم، رفقة المغربي أشرف بن شرقي، والبرازيلي روجر جيديس.

وسجل تريزيجيه هدفًا مع الريان في الدوري القطري، خلال مشاركته في 3 مباريات حتى الآن، كما قدم تمريرتين حاسمتين.

وتعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويحتل الريان المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الخور في المركز الحادي عشر والأخير بـ3 نقاط.

تشكيل الريان لمواجهة الخور في الدوري القطري