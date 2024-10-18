مهرجان شبابي ضخم في كنيسة العذراء مريم والأنبا رويس بحدائق الأهرام

يستعد شباب كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس مارمرقس بمنطقة فيصل - الطوابق اليوم الجمعة ١٨ أكتوبر لتقديم مهرجان فني كبير في مسرح آڤا تيجي بكنيسة العذراء مريم والأنبا رويس بحدائق الأهرام.

ينطلق الحدث في تمام الساعة 5 مساءً، ويضم مجموعة من العروض الفنية التي تجمع بين المسرح والموسيقى، بتقديم فرق شبابية موهوبة تحمل رسائل عميقة بروح مرحة ومليئة بالطاقة.

البرنامج الفني سيشمل:

مسرح أسود كشافة سان ماركوس: هذا العرض المسرحي المميز يجمع بين الفكاهة والدراما، بأسلوب يبرز قدرة الشباب على دمج الرسائل الروحية بأسلوب معاصر وممتع.



مسرح كرياكي : مسرحية حماسية تقدم بأسلوب شبابي مبتكر، تعكس واقع الحياة اليومية بشكل كوميدي وجذاب.



كورال كرياكي : عرض موسيقي يقدم مجموعة من الترانيم الجميلة الروحية التي تتناغم مع أجواء المهرجان، بأداء جماعي ينبض بالحيوية.

يأتي هذا المهرجان كفرصة مثالية للشباب للتعبير عن مواهبهم الفنية وإيصال رسائلهم بطريقة تفاعلية وجاذبة.

وستساهم العروض في نشر الفرح والبهجة بين الحضور، مع لمسة إبداعية حديثة.

الجمهور مدعو للاستمتاع بهذه التجربة الفنية المميزة، حيث سيشاهدون عروضًا تجمع بين الترفيه والإلهام، وسط أجواء دافئة وتفاعلية.