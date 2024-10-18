حزب الله اللبناني يؤكد وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني

أكد حزب الله اللبناني، وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

على صعيد آخر، أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لمنظمة الأونروا، ان المدنيين في غزة لا يزالون محاصرين و جوعى ومرضى تحت قصف كثيف.

وأضاف المفوض العام لمنظمة الأونروا، أن الهجوم على مدرسة للوكالة بجباليا هو الثالث من نوعه على منشآت الأونروا خلال أسبوع واحد.

وأكد المفوض العام لمنظمة الأونروا، أن الهجوم على مدرسة للوكالة بجباليا تسبب باستشهاد عشرات ممن يحتمون بها بينهم كثير من الأطفال.