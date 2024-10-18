جامعة دمياط تحتل المركز الرابع محليا في تصنيف تايمز

أعلنت مؤسسة تايمز البريطانية نتائج تصنيف الجامعات العالمية للعام ٢٠٢٥ وأحتلت جامعة دمياط الترتيب ١٠٠١ عالميا والترتيب ٢٥ أفريقياً؛ محققة بذلك المركز الرابع محليا ضمن ٣٥ جامعة مصرية مصنفة هذا العام .

وجدير بالذكر أن تصنيف مؤسسة تايمز البريطانية للجامعات العالمية يقوم على خمسة معايير رئيسية وهي التدريس، والبيئة البحثية، وجودة الابحاث العلمية ،والصناعة، والتدويل.

واظهرت نتيجة تايمز هذا العام استمرار ريادة جامعة دمياط في البحث العلمي ، كما أظهرت النتائج تقدم معياري التدريس و التدويل عن العام الماضي ، مما يشير إلى الجهود المبذولة من إدارة الجامعة لتطوير العملية التعليمية وإبرام الاتفاقيات الدولية التي تسهم في جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعة.

وبهذه المناسبة يتقدم الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة بالشكر الى الدكتور محمد عبدالحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبالتهنئة الصادقة لجميع المنتسبين للجامعة، كما يتقدم بالشكر لفريق وحدة التصنيفات بالجامعة برئاسة الدكتور أمانى الديسطي مدير وحدة التصنيفات لما يتم بذله من جهد كبير فى هذا الملف.

شهد الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط ، توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية وجامعتى دمياط وحورس ، وذلك لتقديم محاضرات للطلبة عن مبادئ البورصة وتطبيق نموذج محاكاة البورصة، وأيضًا إعداد توزيع كتيبات إلكترونية تعليمية من قبل البورصة، و كذلك تنظيم سلسلة من الندوات لطلاب الجامعتين لنشر الوعى بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافة المالية.

ووجه الدكتور حمدان ربيع الشكر إلى محافظ دمياط على دعمه المستمر لجامعة دمياط ، مؤكدًا أن الجامعة تطلع دومًا إلى التواصل والدائم مع المحافظة لتحقيق التنمية و خدمة أبناء دمياط، ورحب رئيس الجامعة بالتعاون مع البورصة لتعريف الطلاب بأنشطة البورصة والمشاركة المجتمعية لدعم الطلاب .

ورحب أيضًا رئيس جامعة حورس على التعاون مع البورصة المصرية ، حيث وجه الشكر إلى محافظ دمياط على رعايته ودعمه لهذا البروتوكول، وأشار إلى أن جامعة حورس حريصة دائماً على المشاركة بالمبادرات التى ترعاها المحافظة وتعزيز المشاركات المجتمعية للجامعة .