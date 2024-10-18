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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأمم المتحدة: 700 ألف نازح في جنوب لبنان معظمهم من النساء والأطفال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت باميلا دي كاميلو، مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، إننا نعمل على دعم الحكومة اللبنانية للتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها جراء النزوح من الجنوب.
وأضافت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأطفال في لبنان لا يستطيعون دخول المدارس ولا يعيشون في أماكن مؤهلة، مؤكدةً أن هناك أكثر من 700 ألف نازح في جنوب لبنان معظمهم من النساء والأطفال.

وأوضحت، أن هناك تدهور كبير في القطاع الطبي في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي، مؤكدةً أن زيادة عمليات القصف الإسرائيلي على لبنان أثرت في البنية التحتية في البلاد.

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