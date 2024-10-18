الصحة العالمية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس ماربورج في رواندا إلى 62 حالة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع عدد المصابين بمرض فيروس ماربورج في رواندا إلى 62 حالة، بما في ذلك 15 حالة وفاة، منذ بدء تفشي المرض في سبتمبر الماضي.

وأكدت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن معظم الحالات تم الإبلاغ عنها من ثلاثة مقاطعات في مدينة كيغالي، وأنّ أكثر من 80% من الحالات المؤكدة تعود للعاملين الصحيين في مرفقين طبيين في المدينة.

وأشارت الصحة العالمية إلى أنّ 43 حالة من حالات الإصابة تعافت، وتُجرى حاليًا متابعة أكثر من 800 مخالط للحالات المؤكدة، ضمن جهود المنظمة للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وكانت الصحة العالمية قد أرسلت فريقًا إلى رواندا للدعم في الاستجابة للأزمة، ومساعدة السلطات في مكافحة الفيروس، من خلال إدارة الحوادث، وعلم الأوبئة، والعمليات الصحية، وإدارة الحالات، وخدمات اللوجستيات الصحية، والتحري عن اللقاحات، وتنسيق الشركاء، والتدابير الوقائية من العدوى ومكافحتها.

وقالت المنظمة إنّ مصدر تفشي المرض لا يزال قيد التحقيق، وستُقدم معلومات إضافية عند توفرها.

وتجدر الإشارة إلى أنّ فيروس ماربورج هو فيروس فتاك ينتشر عن طريق اتصال مباشر مع الحيوانات المصابة أو عن طريق اتصال مباشر مع الأشخاص المصابين بالمرض. وتُعد الأعراض الشائعة للفيروس هي الحمى والتعب وآلام العضلات والإسهال والقيء. ولا يوجد لقاح لفيروس ماربورج، لكنّ العلاج الداعم قد يساعد في زيادة فرص النجاة.