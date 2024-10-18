موقف مبابي.. عودة المصابين لقائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة سيلتا فيجو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، غدًا السبت، ضيفًا على نظيره سيلتا فيجو بملعب بالايدوس، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو عودة المصابين، حيث عاد البرازيلي فينيسيوس جونيور، رفقة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وأندريه لونين.

كما تواجد النجم الفرنسي كيليان مبابي في القائمة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به، قبل انطلاق فترة التوقف الدولي الأخيرة.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بفارق 3 نقاط، بينما يأتي سيلتا فيجو في المرتبة التاسعة وفي رصيده 13 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو

حراسة المرمى: أندريه لونين – تيبو كورتوا – سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو – لوكاس فاسكيز – خيسوس فاييخو – فران جارسيا – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي – جاكوبو.

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو جوس – إندريك فيليبي.