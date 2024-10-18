محافظ الدقهلية يكلف بإزالة اللوحات الإعلانية العشوائية بمحيط محطة قطار المنصورة

أمر اللواء طارق مرزوق ، محافظ الدقهلية، بإزالة كافة اللوحات الإعلانية العشوائية من علي واجهات العمارات المحيطة بمنطقة ميدان المحطة بمدينة المنصورة الخاصة بالعيادات ومعامل التحاليل وغيرها وتنظيمها بشكل حضاري مع مراعاة النسق الحضاري والمعماري لمدينة المنصورة والحفاظ علي مظهرها الجمالي .

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية جاء ذلك خلال تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة ميدان المحطه امام محطه قطار المنصورة الرئيسية من نظافة ودهانات وإنارة وقص الأشجار ضمن مبادرة ( ابدأ بنفسك ) التي أطلقها عدد من شباب المجتمع المدني بالمنصورة، بحضور اللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة ، وطارق جاد نائب رئيس حي شرق المنصورة ، ومحمد مسعد منسق مبادرة " ابدأ بنفسك "

وثمن المحافظ دور شباب مبادرة " ابدأ بنفسك " علي جهودهم المبذولة وناشد شباب المنصوره للانضمام الي المبادرة مع هؤلاء الشباب من أجل استكمال العمل في كافة شوارع وميادين المنصوره بالتنسيق مع الأحياء .

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