تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، أعمال رفع كفاءة ميدان المحطه امام محطه قطار المنصورة الرئيسية من نظافة ودهانات وإنارة وقص الأشجار ضمن مبادرة ( ابدأ بنفسك ) التي أطلقها عدد من شباب المجتمع المدني بالمنصورة .
جاء ذلك بحضور اللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، وطارق جاد نائب رئيس حي شرق المنصورة ، ومحمد مسعد منسق مبادرة " ابدأ بنفسك " .
وقال مرزوق:" دعمي الكامل للمبادرات الشبابية من شباب المجتمع المدني من أجل تحسين الصورة البصرية للمواطنين ، داخل مدينة المنصورة بمختلف مدن وقري المحافظة ، مشيراً إلي أن العمل المجتمعي هو سر النجاح". .
ووجه المحافظ ، حي شرق المنصورة بالتنسيق مع شباب المبادرة لرفع كفاءة الميدان والمنطقة المحيطة بها من خلال تخطيط أماكن انتظار السيارات ونظافة المكان وإنارة الأعمدة .
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محافظ الدقهلية يتفقد أعمال رفع كفاءة ميدان المحطة فى المنصورة
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تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، أعمال رفع كفاءة ميدان المحطه امام محطه قطار المنصورة الرئيسية من نظافة ودهانات وإنارة وقص الأشجار ضمن مبادرة ( ابدأ بنفسك ) التي أطلقها عدد من شباب المجتمع المدني بالمنصورة .
تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، أعمال رفع كفاءة ميدان المحطه امام محطه قطار المنصورة الرئيسية من نظافة ودهانات وإنارة وقص الأشجار ضمن مبادرة ( ابدأ بنفسك ) التي أطلقها عدد من شباب المجتمع المدني بالمنصورة .