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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال رفع كفاءة ميدان المحطة فى المنصورة

محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان المحطة بالمنصورة
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تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، أعمال رفع كفاءة ميدان المحطه امام محطه قطار المنصورة الرئيسية من نظافة ودهانات وإنارة وقص الأشجار ضمن مبادرة ( ابدأ بنفسك ) التي أطلقها عدد من شباب المجتمع المدني بالمنصورة .
جاء ذلك بحضور اللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، وطارق جاد نائب رئيس حي شرق المنصورة ، ومحمد مسعد منسق مبادرة " ابدأ بنفسك " .
وقال مرزوق:" دعمي الكامل للمبادرات الشبابية من شباب المجتمع المدني من أجل تحسين الصورة البصرية للمواطنين ، داخل مدينة المنصورة بمختلف مدن وقري المحافظة ، مشيراً إلي أن العمل المجتمعي هو سر النجاح". .
ووجه  المحافظ ، حي شرق المنصورة بالتنسيق مع شباب المبادرة لرفع كفاءة الميدان والمنطقة المحيطة بها من خلال تخطيط أماكن انتظار السيارات ونظافة المكان وإنارة الأعمدة .

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