القاهرة الإخبارية: روسيا في حالة ترقب بعد اغتيال السنوار

رصد حسين مشيك، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، من العاصمة الروسية موسكو، تفاصيل المستجدات إزاء أحداث الشرق الأوسط بعد اغتيال السنوار، قائلًا، إن روسيا تتابع ما يحدث في الشرق الأوسط وتتحدث عنه مرارًا و تكرارًا، حيث أن الرئاسة الروسية أكدت أن اغتيال السنوار سيؤثر على المنطقة، وأن هذه الخطوة تثير القلق لدى روسيا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الجمعة، أن روسيا في حالة ترقب بعد اغتيال السنوار، وهناك مخاوف من تداعيات الحادث على المنطقة وإقليم الشرق الأوسط، موضحًا أن روسيا تشعر بخطورة لما يمكن أن تذهب له الأمور في الشرق الأوسط، وهذا ما حذرت منه روسيا منذ 6 أشهر، وأن هناك اتجاها للتصعيد.