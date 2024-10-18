"GENS وتسعيني يا جدو" على خشبة مسرح الهناجر

يشهد مسرح مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، العرض المسرحي "GENS وتسعيني يا جدو"، وذالك يومي الجمعة والسبت، 18 و19 أكتوبر الجاري في الثامنة مساء.

يستعرض العرض رحلة عبر الزمن تغمرها الضحكات والذكريات، حيث يرى كل شخص فيها انعكاسا لنفسه رغم تباين شخصياتهم، فهم جميعا يشتركون في كونهم يشبهوننا.

"GENS وتسعيني يا جدو" من أشعار أحمد شاهين، ديكور حسام عبدالخالق، ملابس شمس عبدالعزيز، موسيقى تصويرية عمر وليد، توزيع موسيقى ايسكو، مساعدو الإخراج رويدا ياسر، محمد محمود، هايا محمد، مخرج منفذ محمد عصام، محمد مجيد، تأليف وإخراج كامل الشافعي.