مأساة في الحوامدية.. عاطل ينهي حياة شقيقته بـ25 طعنة لرفضها العودة لطليقها

شهدت منطقة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، واقعة مأساوية عندما أقدم عاطل على إنهاء حياة شقيقته طعنا بسلاح أبيض بسبب رفضها العودة لطليقها.

رفضت العودة لطليقها

تلقي الرائد محمد فهمي رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفاداه مقتل سيدة داخل مسكن اسرتها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة "سمر" سيدة في عقدها الثالث بها آثار 25 طعنة بمناطق متفرقة بالجسد.

25 طعنة أنهت حياة سيدة الحوامدية

وبعمل التحريات تبين قيام شقيق المجني عليها بمحاولة اجبارها العودة لطليقها ولكنها رفضت ونشبت بينهما مشادة كلامية استل خلالها المتهم سلاح أبيض سكين وانهال علي شقيقته طعنا محدثا إصابتها التي أودت بحياتها، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.