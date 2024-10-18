ثلاثة شهداء في غارات الاحتلال المتواصلة على مخيم جباليا

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأفادت الوكالة باستشهاد ثلاثة مواطنين في قصف للاحتلال على منطقة الفاخورة وسط مخيم جباليا، كما أصيب 13 مواطنا في قصف الاحتلال منزلا في المخيم، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة تل الزعتر.

ولليوم الرابع عشر، يحاصر الاحتلال الإسرائيلي 200 ألف مواطن، دون طعام أو شراب أو دواء في شمال قطاع غزة، تحت قصف دموي مستمر ونسف بيوت فوق رؤوس ساكنيها واستهداف المدارس التي تؤوي نازحين، في إطار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42،438 مواطنا، وإصابة 99،246 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.