الأحد.. "النواب" يناقش قانون المجلس الوطني للتعليم ووزير الزراعة يلقي بيانًا

يستمع مجلس النواب خلال جلسته العامة المقرر انعقادها الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء الدين فاروق، بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.

ومن المنتظر بعد انتهاء الوزير من بيانه أن يقوم رئيس المجلس بإحالته إلى لجنة الزراعة والرى بالمجلس لدراسته.

وتشهد جلسة الأحد أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.