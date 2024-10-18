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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

لصق الأسعار الجديدة على لوحات سيارات الميكروباصات ببورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت مونيكا مجدي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من بورسعيد، عن قرارات وزارة البترول والثروة المعدنية بتثبيت سعر المازوت لتوريد الكهرباء والصناعات الغذائية، فضلا عن تحريك أسعار البنزين والسولار ومشتقاته.

وقالت «مجدي»، خلال مراسلتها للقناة، إن تنفيذ الجهات الرقابية والمعنية بالرقابة على تعريفة السيارات الركوب الجديدة داخل ميناء بورسعيد البري، إذ تواجدت الجهات المعنية، وتم الإعلان عن التعريفة الجديدة لمحافظة بورسعيد والمحافظات الأخرى، والنقل الجماعي والسيرفيس الداخلي، وللصق التعريفة الجديدة على لوحات في أماكن واضحة داخل مواقف السيارات، وتعليقها على سيارات الميكروباصات على الزجاج الأمامي والخلفي.

وأوضحت، أن جهود محافظة بورسعيد في نشر التعريفة الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنشأت المحافظة غرفة عمليات وإدارة  للأزمات وتخصيص أرقام ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين حال حدوثها، لافتا إلى أن مديرية التموين داخل مديرية بورسعيد راقبت انتظام العمل داخل محطات الوقود، فضلا عن الالتزام بجميع القرارت المعنية في تطبيق التعريفة الجديدة للبنزين.

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