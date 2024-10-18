رئيس مجلس الأمن الروسي: نظام كييف يحاول صنع "قنبلة قذرة"

أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن قناعته بأن نظام كييف يحاول صنع "قنبلة قذرة" في أوكرانيا، حيث تتوفر كل الفرص والإمكانيات للقيام بذلك، بحسب "روسيا اليوم".

وكتب مدفيديف على قناته في تيلغرام: "مع الأخذ في الاعتبار الثرثرة التي تبدو بلا معنى للوهلة الأولى، والتي تحيط بإنشاء أوكرانيا أسلحة نووية خلال عهد أنصار بانديرا، لا يمكن استخلاص سوى نتيجة حزينة واحدة: النظام النازي يحاول صنع "قنبلة قذرة".

وتابع مدفيديف القول: "تتوفر لديهم كل الإمكانيات اللازمة لذلك: المواد الخام والتقنيات والمتخصصون".

ونوه مدفيديف بأن أي مختبر من الحقبة السوفيتية، سيكون مناسبا لتصنيع قذائف نووية صغيرة القوة. وقال: "الوقت يمضي، والساعة تدق".

في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، في حديث إذاعي، إن أجهزة الاستخبارات الغربية تحاول معرفة هل تستطيع أوكرانيا فعلا قادرة إنتاج أسلحة نووية.

وقبل ذلك، أفادت صحيفة "بيلد" نقلا عن مسؤول أوكراني لم تذكر اسمه بأن كييف قادرة على صناعة "أسلحة نووية" لاستخدامها ضد روسيا خلال أسابيع قليلة.