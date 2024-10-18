أمن الجيزة يداهم ناديا صحيا يستغل في الأعمال المنافية للآداب بالشيخ زايد

داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة نادي صحي يستغل للأعمال المنافية للآداب وضبطت 5 أشخاص بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

كانت قد وردت معلومات إلي ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، مفادها تواجد نادي صحي يستغل للأعمال المنافية للآداب كائن بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة داهمت الأجهزة الأمنية النادي وضبطت 3 عمال وسيدتين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.