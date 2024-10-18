زعيما الصين والهند يحضران قمة البريكس وسط توتر متزايد على الحدود

ستشهد قمة البريكس السادسة عشرة، التي ستعقد في مدينة قازان الروسية من 22 إلى 24 أكتوبر، حضور رئيسي الصين والهند، شي جين بينغ وناريندرا مودي، وسط توتر متزايد على خط السيطرة الفعلية بين البلدين.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس شي سيحضر القمة بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن رئيس الوزراء مودي سيزور روسيا خلال الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر لحضور قمة البريكس.

وتزايدت التكهنات في الدوائر الدبلوماسية حول إمكانية عقد اجتماع بين الزعيمين الهندي والصيني على هامش قمة البريكس، بعد سلسلة من الاجتماعات بين الدبلوماسيين لمعالجة المواجهة العسكرية على خط السيطرة الفعلية، والتي دخلت عامها الخامس.

وقد أدت المواجهة إلى تدهور العلاقات بين الهند والصين إلى أدنى مستوياتها منذ ستة عقود، وقالت نيودلهي إن العلاقة الإجمالية لا يمكن تطبيعها دون السلام والهدوء على الحدود.

اجتمعت آلية العمل للتشاور والتنسيق بشأن شؤون الحدود بين الهند والصين في يوليو وأغسطس، واتفق الجانبان في الاجتماع الأخير على تكثيف الاتصالات من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية لتضييق الخلافات وإيجاد حل مبكر للقضايا العالقة على خط السيطرة الفعلية.

وحتى الآن لم ترد أي تأكيدات رسمية من الهند أو الصين حول اجتماع بين زعيمي البلدين.

من ناحية أخرى، ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن رئيس الوزراء مودي سيحضر قمة البريكس بدعوة من الرئيس بوتين، وسيناقش مع نظرائه من الدول الأعضاء في مجموعة البريكس وقادة آخرين مدعوين إلى القمة القضايا العالمية الرئيسية، بالإضافة إلى تقييم التقدم المحرز في مبادرات مجموعة البريكس وتحديد مجالات التعاون المستقبلية.

وتضم مجموعة البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وقد انضمت إلى المجموعة مؤخرًا مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة. وكانت المملكة العربية السعودية قد تم دعوتها للانضمام إلى مجموعة البريكس العام الماضي، لكنها لم تستكمل ذلك بعد.

وتعد قمة البريكس فرصة مهمة لزعيمي الهند والصين لمناقشة التوتر على الحدود والبحث عن حلول لإزالة التوتر والعمل على تحسين العلاقات بين البلدين.