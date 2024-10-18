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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير اقتصادي: انضمام مصر لـ"البريكس" زاد حجم الاستثمارات

مجموعة البريكس
مجموعة البريكس
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قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن العالم يبحث عن السلام والعدل الاقتصادي، ولعل مجموعة البريكس من أفضل المجموعات الاقتصادية التي تتعامل بشكل يفيد كل الدول الخاصة بالمجموعة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن كان لابد لتفعيل كل القرارات الاقتصادية لكل التكتلات، من أجل صعود اقتصاديات الدول الناشئة مؤكدة، أن هنيئًا بالبريكس انضمام مصر إليها، فالقاهرة نافذة لـ"البريكس" على الشرق الأوسط والدول الأفريقية، حيث مصر دخلت المجموعة بخطى ثابتة ومتوازنة، وهذا بسبب الاقتصاد النامي للدولة المصرية.

وأكدت، أن زيادة حجم الاستثمارات للاقتصاد المصري، من فوائد انضمام القاهرة لدول مجموعة البريكس، وكان لابد أن تسعى مصر للتفكير خارج الصندوق، فمجموعة البريكس من أكثر التكتلات الاقتصادية البعيدة عن الصراعات.

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