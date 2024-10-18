ليست التونسية فقط.. لطفي بوشناق يكشف جنسيته الأصلية

كشف المطرب الكبير لطفي بوشناق عن أصوله الحقيقية التي تعود للبوسنة والهرسك، موضحاً أن جدوده من هناك، لكنهم هاجروا واستقروا في دول عديدة منذ فترة كبيرة.

وأضاف في حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، أنه يحمل الجنسية البوسنية أيضاً بخلاف التونسية، ولديه جواز سفر منحه إياه علي عزت بيجوفيتش نفسه، وأحيا هناك عدة حفلات.

وتابع: "لكن في النهاية كلنا أبناء آدم وحواء.. بكرا لما بتنزل في القبر ربنا مش بيقولك اديني هويتك أنت مصري ولا تونسي ولا غيره.. كلنا بشر".

وأوضح لطفي بوشناق أن أصعب ما في الحياة هو عدم التوقف عن العمل، قائلاً: "بقالي 40 سنة ما أخدتش يوم راحة.. حياة الفنان صعبة، لكن منحبش نمد يدي ولا أقول لوزارة الثقافة تساعدني.. هذا التفكير غير موجود عندي على الإطلاق".

وواصل: "أنا بشتغل لبكرا لحد لما ميبقاش عندي صوت.. الواحد لازم يحترم نفسه، لما يشعر إنه فقد صوته وما زال بيغني عشان يعيش لا يصح.. لذلك أنا أعيش لأغني ولا أغني لأعيش .. تفرق كتير".