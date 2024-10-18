تداول 38776 طن بضائع بميناء دمياط.. منها سماد ويوريا وملح

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة ، بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38776 طن تشمل : 820 طن سماد و 9900 طن يوريا و 13138 طن رمل و 4185 طن كلينكر و 6110 طن ألواح جبس و 606 طن ملح و 4017 طن بضائع عامة .



تداول نشط في حركة السفن

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43859 طن تشمل : 10505 طن حديد و 6410 طن خردة و 5900 طن فول و 2900 طن زيت طعام و 1978 طن ابلاكاش و 13930 طن قمح و 1490 طن خشب زان و746 طن بضائع متنوعة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129536 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 165237 طنًا .

غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2530 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6300 حركة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129536 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 165237 طنًا حيث تابع رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط .

ومن جانبه، اكد اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسخير كافة الجهود لإقامة هذا المشروع ، حيث قامت هيئة ميناء دمياط بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف ذات الصلة داخل المجتمع المينائي لتسهيل وتيسير كافة الإجراءات بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام.

