محافظ مطروح يتفقد موقف سيارات الأجرة والأتوبيس بعد تحريك أسعار الوقود.. صور

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية تفقد فيها موقف سيارات الأجرة والأتوبيس بمدينة مرسى مطروح، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعميد حسن الحوا مدير إدارة مرور مطروح، والمهندس محمد القط المدير التنفيذي لمشروع المواقف الموحدة، والمقدم هاشم أبو غزالة مدير مباحث مرور مطروح، والدكتور عبد الرحمن الطباخ مدير مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمواقف والالتزام بتعريفة الركوب الجديدة.

ووجه محافظ مطروح، إدارة المواقف بمتابعة تركيب لافتات بالتعريفة الجديدة والمتابعة المستمرة، والاطمئنان على عدم وجود أى شكاوى أو تجاوزات، وتلقي أى شكاوى أو بلاغات على مدار الساعة والاطمئنان من الركاب والسائقين على الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة، والتي أعلنت عنها محافظة مطروح صباح اليوم الجمعة، مؤكداً أنه تم مراعاة الصالح العام للسائقين والركاب.

وأشار إلى أنه تم إيقاف عدد من سيارات الأجرة الداخلية لمناطق الكيلو 7 و الكيلو 4، وإيقاف عدد من سائقي التاكسي لمراجعة الالتزام بتشغيل عداد التاكسى وبتعريفة الأجرة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى مخالفة أو تجاوز في تسعيرة الأجرة أو عدم تشغيل عداد التاكسى والمقرر بدء فتحه بقيمة 11.50 جنيها و 4 جنيهات عن كل كيلو متر، مع إعلان أرقام تلقى أى شكاوى من المواطنين، والمتابعة مع غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة.



وتفقد محافظ مطروح محطة الوقود بالكيلو 2 والاطمئنان على الالتزام بتسعيرة الوقود، مشددًا على تكثيف حملات المرور للاطمئنان على الالتزام بتعريف الأجرة وتشغيل عدادات التاكسى والإطمئنان على عدم أى تجاوزات أو مغالاة في تعريفة الأجرة المقررة، وعدم السماح بتجاوزها و الإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك من خلال التواصل على غرفة عمليات المحافظة 0464933158 ، والخط الساخن 114 لغرفة عمليات المحافظة، ومتابعة تعليق بنرات موضح بها التعريفة الجديدة، والانتهاء من وضع الملصقات على الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة وفقاً للزيادات الجديدة والالتزام بعدم زيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة.



كما وجه محافظ مطروح لمديرية التموين بالمتابعة المستمرة لتوفير كميات الوقود بأنواعه المختلفة داخل محطات الوقود المنتشرة في أرجاء المحافظة، وكذلك توافر اسطوانات الغاز.

يذكر أنه قد تم الإعلان عن أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية بمحافظة مطروح حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بما يتناسب مع الزيادة المقررة، بما يتراوح بين 15% لسيارات الأجرة.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قرر تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي و السرفيس بنسبة نحو 15% لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح، ويضاف مبلغ 10 جنيهات خلال فصل الصيف للسيارات المكيف، ورفع تسعيرة أجرة التاكسى بدء فتح العداد بقيمة 11.50 جنيه و4 جنيهات لكل كيلو.

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعريفة الأجرة الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية وخطوط خارج المحافظة عقب تحريك سعر الوقود صباح اليوم الجمعة، وجاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تم تحريك سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 لتصبح كالآتي: بنزين 95 بسعر 17 جنيها للتر، بنزين 92 بسعر 15.25 جنيها للتر، بنزين 80 بسعر 13.75جنيها للتر، والسولار بسعر 13.50جنيها للتر، بينما تحرك سعر لتر الكيروسين ليصبح 13.50جنيها لتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيها للطن، وغاز تموين السيارات 7جنيهات/متر مكعب، وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

سكرتير عام مطروح يتابع حركة المواقف عبر مركز السيطرة للشبكة الوطنية

كما كلف محافظ مطروح اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، بالمتابعة من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بحضور الدكتور عبدالرحمن الطباخ مدير المركز، مع مسئولي المراكز بالمحافظة الالتزام بأسعار أجرة سيارات نقل الركاب، والاطمئنان على استقرار الحالة العامة مع المرور على المواقف ومحطات تموين السيارات ولم يتم رصد اى مشكلات.

كما قامت المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح، بمتابعة توافر كميات الوقود والتزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة المقررة.

محافظ مطروح يوجه بتكثيف حملات الرقابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية

ووجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر أو أى محاولة لاستغلال المواطنين، مع التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.

وناشد محافظ مطروح المواطنين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 0464933158 أو الخط الساخن 114 لغرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.

محافظ مطروح يتفقد موقف سيارات الأجرة والأتوبيس بعد تحريك أسعار الوقود

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