محلل: إسرائيل تعتبر اغتيال السنوار انتصارا كبيرا لها

قال أحمد محارم، الكاتب والمحلل السياسي، إنها لم تكن المرة الأولى لغياب أحد أبرز قيادات حماس في الساحة، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي يعتبر أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار انتصارا كبيرا لها.

وأضاف «محارم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ أحداث السابع من أكتوبر2023 كان يقول أن تل أبيب ستحقق النصر وتنهي قصة حماس.

ولفت إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترى أن يحيى السنوار يعتبر رأس الحربة وهو المخطط لأحداث السابع من أكتوبر 2023، موضحًا أنه باغتيال السنوار لا يمكن القول بأن هناك إضعاف لقدرة حماس.

وأشار إلى أن هناك أسئلة كثيرة ستواجه الجانب الإسرائيلي، فضلا عن تساؤل أهالي الأسرى المحتجزين بغزة هل سيكون اغتيال السنوار انتصار سياسي فقط أو انتصار لهم أيضا.

وتابع: «إسرائيل ترى أنها ربحت لأنها كانت تبحث عن السنوار منذ فترة، والاغتيالات التي تمت من قبل ذلك سواء كانت في حماس باغتيال إسماعيل هنية أو في إيران باغتيال حسن نصر الله يعتبر مسألة انتصار نسبية، ولكن اغتيال السنوار لا يمثل إضعاف لأداء حماس في الفترة المقبلة».