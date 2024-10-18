شريف فتحي ينعي يحيى راشد وزير السياحة الأسبق

ينعى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، يحيى راشد وزير السياحة الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وقدم وزير السياحة والآثار بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن وزارة السياحة والآثار وهيئاتها وقياداتها والعاملين بها والقطاع السياحي المصري خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، راجياً من الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

يذكر أن يحيى راشد كان قد شغل منصب وزير السياحة خلال الفترة من 23 مارس 2016 حتى 14 يناير 2018، وعمل أيضاً بالعديد من المناصب القيادية في عدد من الفنادق العالمية، حيث ساهم من خلال مجهوداته في خدمة قطاع السياحة المصري وتطوير العمل السياحي والفندقي في مصر.

