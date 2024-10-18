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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الدقهلية تحدد أرقاما لتلقي شكاوى المواطنين بشأن تعريفة المواصلات

اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق - محافظ الدقهلية
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قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم، تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين.

وحددت محافظة الدقهلية، 3 أرقام أرضية لتلقي شكاوى المواطنين  على أرقام (0502314880 //0502327792// 0502316644).

وشدد محافظ الدقهلية، على مدير المواقف ومدير إدارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه  أصحاب السيارات المخالفين للتسعيرة المقررة بعد ورود شكاوي من المواطنين بغرفة عمليات المحافظه.

وكلف مرزوق، بأهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز.


يذكر أن محافظة الدقهلية قد حددت زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة بنسبة من 10 لـ 15 % ، على جميع وسائل النقل ليصبح بداية بنديرة التاكسي 9 جنيهات بدلا من 7 جنيهات وأن يكون كل كيلو بـ2 جنيه، وسعر ركوب سيارات السرفيس بـ3.5 جنيه بدلاً من 3 جنيهات.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، قد قررت رفع أسعار بيع المنتجات البترولية اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، ليصبح بنزين 95 مقابل 17 جنيه للتر، وبنزين 92 مقابل 15.25 جنيه للتر، بينما لتر بنزين 80 مقابل 13.75 جنيه، والسولار 13.50 جنيه، والكيروسين 13.50 جنيه، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر الطن 9500 جنيه، وغاز تموين السيارات ٧ جنيه للمتر المكعب، مع تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

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الدقهلية تلقي شكاوي المواطنين اللواء طارق مرزوق أرقام شكاوى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار البنزين الوقود محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية