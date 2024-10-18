25 جنيهًا ارتفاع في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن كسرت الأوقية حاجز 2700 دولار، وتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق، في ظل توقعات التيسير النقدي العالمي، وتوجه البنوك بخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة.

وقال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3675 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 19 دولارًا، لتسجل مستوى 2711 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4200 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3150 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2450 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29400 جنيه.

ووفقًا للتقرير اليومي، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 30 جنيهًا خلال تعاملات أمس الخميس، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3620 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3650 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 17 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2675 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2692 دولارًا.

أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت لأعلى مستوياتها على الإطلاق، لتكسر الأوقية حاجز 2700 ، وسط توقعات بأن تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة على مستوى العالم بشكل أكثر حدة، مع تراجع التضخم.

وقرر البنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه، في اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الخميس، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، عند مستوى 27.25% للإيداع 28.25% للإقراض.

في حين قرر البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس، خفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس، مما يجعله ثاني خفض لسعر الفائدة على التوالي، وهو يمثل نقطة تحول كبيرة وتسارعًا في دورة التيسير النقدي للبنك المركزي الأوروبي، في السابق، كان من المتوقع أن يخفض البنك سعر الفائدة مرة واحدة فقط كل ربع سنة.

وتشير التوقعات الحالية بتوجه بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر المقبل، لاسيما مع إصدار بيانات التضخم الأقل من المتوقع في سبتمبر، ما عزز إلى حد ما التوقعات بخفض الفائدة.

وبالمثل، في كندا، هناك تكهنات بأن بنك كندا قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه في وقت لاحق من أكتوبر، ويخفض 50 نقطة أساس، من سعر الفائدة المصرفي البالغ 4.25%.

أضاف أن أسعار الذهب قد توجه رياحًا عكسية، مع استمرار البيانات الأمريكية القوية، ما يعزز من توجه الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة بوتيرة أقل.

وأظهرت مبيعات التجزئة الأمريكية الصادرة أمس، ارتفاعًا أعلى من المتوقع بنسبة 0.4% في سبتمبر، وهو ما كان أعلى من التوقعات بنسبة 0.3% والزيادة بنسبة 0.1% التي شهدناها قبل شهر.

كما أشارت بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال قويًا مع تقدم 241 ألف أمريكي عاطل عن العمل بطلبات للحصول على إعانات في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر، وكان هذا أقل من 260 ألفًا متوقعًا و260 ألفًا (معدلة بالزيادة) في الأسبوع السابق، ونظرًا لمخاوف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن هشاشة سوق العمل في الولايات المتحدة، فقد كان للبيانات تأثير إيجابي غير متناسب على المسار المستقبلي للسياسة النقدية.