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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

قنصل مصر بشيكاغو يستقبل فريق عمل الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما"

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استقبلت السفيرة ندى دراز قنصل عام مصر في ولاية شيكاغو وولايات الوسط الامريكي وعضو المجلس القومي للمرأة صناع وفريق عمل الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" وذلك فى إطار زيارتهم لشيكاغو ضمن فعاليات مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي في دورته الـ 60 هذا العام والذي يقام في الفترة من 16- 27 أكتوبر الجاري.

واشادت السفيرة ندى دراز بالنجاح الذي حققه الفيلم وحصوله على جائزة العين الذهبية فى مهرجان كان السينمائي لأفضل فيلم تسجيلي،  مؤكدة أنه يتناول قصص 6 فتيات يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء، ويعبرن عن العديد من الفتيات فى مصر، متمنية لهن الفوز فى مهرجان شيكاغو.

وقد أقُيم حفل عشاء بدار سكن القنصل العام المصرى على شرف بطلات الفيلم الوثائقي وبحضور مخرجى العمل الفنى احتفالا بالنجاح الذى حققه الفيلم.

ندى دراز قنصل ع المجلس القومي للمرأة