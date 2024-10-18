محافظ الدقهلية يتابع المواقف العمومية من غرفة الشبكة الوطنية للطوارئ

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم الجمعة، من داخل مركز الشبكه الوطنية للسيطرة والتحكم انتظام العمل بالمواقف العمومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية ومتابعة شكاوي المواطنين.

محافظ الدقهلية يكلف مدير المرور وإدارة المواقف بمواجهة المخالفين لتعريفة الركوب:

كلف المحافظ مدير المواقف ومدير إدارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من أصحاب السيارات لمخالفتهم التسعيرة المقررة بعد ورود شكاوي من المواطنين بغرفة عمليات المحافظة.



جاء ذلك بحضور اللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، والمحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة.

محافظ الدقهلية يوجه رؤساء المدن بسرعة طباعة استيكرات التعريفة الجديدة:

ووجه" مرزوق " لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة طباعة الاستيكرات بالتعريفة الجديدة ولصقها علي سيارات الأجرة بكافة أنواعها ( الخطوط الخارجيه - السرفيس - التاكسي ) .

وقال " المحافظ " على أصحاب سيارات الأجرة بكافة أنواعها الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم المغالاة والا سيتعرض للمحاسبة عن طريق فرض غرامات فورية ووقف خط سيره وإلغاء ترخيصه في حالة تكرار المخالفة.



وأشار اللواء " مرزوق " إلى أنه تم مراعاة في التعريفة الجديدة حق أصحاب سيارات الأجرة وحق المواطن بعد زيادة أسعار المواد البترولية ، مشيراً إلي أننا عملنا قدر المستطاع علي الحفاظ علي حق الجميع.



وشدد " المحافظ " على كافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء المرور علي جميع المواقف وضبط العمل بها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، ورصد شكاوي المواطنين والتعامل معها والدفع بسيارات لنقل الركاب في الخطوط التي يحدث فيها عجز.

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، قد قررت رفع أسعار بيع المنتجات البترولية اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ليصبح بنزين 95 مقابل 17 جنيه للتر، وبنزين 92 مقابل 15.25 جنيه للتر، بينما لتر بنزين 80 مقابل 13.75 جنيه، والسولار 13.50 جنيه، والكيروسين 13.50 جنيه، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر الطن 9500 جنيه، وغاز تموين السيارات ٧ جنيه للمتر المكعب، مع تثبيت سعر المازوت المورد الكهرباء والصناعات الغذائية.

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