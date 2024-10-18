محافظ الدقهلية يمنح أصحاب سيارات التاكسي أسبوعًا لإعادة معايرة العداد وتشغيله

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، منح أصحاب سيارات التاكسي مهلة أسبوع لتوفيق أوضاعهم وإعادة معايرة العداد علي التعريفة الجديدة التي تم تحديدها عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة اسعار المشتقات البترولية بكافة أنواعها.

محافظ الدقهلية بداية البنديره فتح العداد 9 جنيه و 2 جنيه لكل كيلو متر:

وأوضح "مرزوق" أن بداية البنديره فتح العداد 9 جنيهات و2 جنيه لكل كيلو متر يتم قطعه مؤكدًا أن التعريفة الجديدة تم تحديد قيمتها عن طريق اللجنة العليا للمواقف وتم مراعاة حقوق أصحاب سيارات التاكسي ومراعاة حقوق المواطن، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بهذه التعريفة.

شن حملات مكثفه ومفاجئه علي جميع سيارات التاكسي بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع:

وصرح المحافظ بأنه عقب انتهاء المهلة المحددة سيتم شن حملات مكثفة ومفاجئة علي جميع سيارات التاكسي للتأكد من تشغيل العداد و الالتزام بالتعريفة الجديدة التي تم تحديدها.

وأكد "مرزوق" أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالف من أصحاب سيارات التاكسي وفرض غرامه فوريه يعقبها إلغاء الترخيص في حالة تكرار الشكاوي من نفس سيارة التاكسي .

ولفت المحافظ أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز.

ورفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بداية من صباح اليوم، جميع أسعار بيع المنتجات البترولية، ليصبح بنزين 95 مقابل 17 جنيهًا للتر، وبنزين 92 مقابل 15.25 جنيه للتر، بينما لتر بنزين 80 مقابل 13.75 جنيه، والسولار 13.50 جنيه، والكيروسين 13.50 جنيه، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر الطن 9500 جنيه، وغاز تموين السيارات ٧ جنيهات للمتر المكعب، مع تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.