محافظ أسيوط يعلن تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي ويوجه بتكثيف الرقابة

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار، بدءًا من صباح اليوم الجمعة.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد قررت زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح ١٣.٧٥ جنيه لسعر لتر بنزين ٨٠ بدلًا من ١٢.٢٥، و١٥.٢٥ جنيه بدلًا من ١٣.٧٥ جنيه لسعر لتر بنزين ٩٢، و١٧ جنيهًا لسعر لتر بنزين ٩٥ بدلاً من ١٥ جنيهًا، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى ١٣.٥٠ جنيه بدلًا من ١١.٥٠ جنيه بينما أرتفع سعر لتر غاز السيارات إلى ٧ جنيهات بدلًا من ٦.٥ جنيه والكيروسين 13.50 جنيه/لتر والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه/طن وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، عقدت لجنة تحديد تعريفة المواصلات إجتماعاً للوقوف على الأسعار الجديدة للمواصلات، ووضعت اللجنة في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، تحقيقاً للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة.

ووجه المحافظ، إدارة المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة مبيناً بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذلك وضع استيكرات موضح به تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب يتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما كلف المحافظ إدارة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع إدارة المواقف وإدارة المرور، ومباحث المرور، لتكثيف الحملات التفتيشية على مواقف السرفيس والسيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وكافة الطرق، للتأكد من انتظام العمل، وتطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب مشدداً على عدم التهاون مع المتلاعبين بالتعريفة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد أبوالنصر على مسئولي التموين والوحدات المحلية للمراكز والمدن، وجميع الإدارات الفرعية، بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات احتكار للمواد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأي صورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، لافتاً أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات أو شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء العامة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم ( 01066628906).

ونص القرار الصادر على تعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسي لتصبح 13.5 جنيهاً والسيرفيس داخل مدينة أسيوط 4.5 جنيهاً و 8 جنيهات لمدينة أسيوط الجديدة وسرفيس داخل مدينة أسيوط الجديدة 4.5 جنيهاً و 8.5 جنيهات لمدينة ناصر الجديدة (الهضبة)، بالإضافة إلى زيادة الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح أجرة ديروط 21.5 جنيهاً وأجرة القوصية 16 جنيهاً وأجرة منفلوط 9.5 جنيهاً وأجرة أبوتيج 9.5 جنيه وأجرة صدفا 13.5 جنيه وأجرة الغنايم 17 جنيهاً وأجرة ساحل سليم 9.5 جنيه وأجرة البداري 13.5 جنيه وأجرة أبنوب 7.5 جنيه وأجرة الفتج 4 جنيهات.

أما تعريفة الأجرة المقررة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى فأصبحت 180 جنيهاً لمحافظة القاهرة و30 جنيهاً لملوي و43 جنيهاً للمنيا و16 جنيهاً لطما و24 جنيهاً لطهطا و40 جنيهاً لسوهاج و66 جنيهاً للبلينا و64 جنيهاً لجرجا و66 جنيهاً لدار السلام و75 جنيهاً للوادي الجديد و82 جنيهاً لنجع حمادي و92 جنيهاً لقنا و173 جنيهاً للغردقة.

التعريفة بعد الزيادة

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