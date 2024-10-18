أحمد سلطان: سعادتي كبيرة بتصدر أغنية «جتلكوا» تريند إنستجرام وتيك توك

أعرب الفنان أحمد سلطان اليوم الجمعة، عن سعادته بتفاعل الجمهور بقوة مع أغنية «جتلكوا» التي أطلقت كأغنية دعائية لفيلم «المخفي»، المقرر عرضه يوم الأربعاء المقبل، بدور العرض السينمائي.

وتصدرت أغنية «جتلكوا» لفيلم «المخفى» للنجمين عمرو عبد الجليل وأحمد سلطان وآخرين، تريند إحدى منصات التواصل الاجتماعي على موقع "إنستجرام" و"تيك توك" آنذاك، وذلك بعد إعلان طرحها من قبل نجوم وصناع الفيلم ترويجًا لهما على مختلف حساباتهما وصفحاتهما الرسمية لأحدث أعمالهما الفنية.

ونشر العديد من محبي أحمد سلطان ورواد السوشيال ميديا على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي على حساباتهم وصفحاتهم الشخصية فيديوهات لهم وهم يغنون أغنية «جتلكوا» لما لها من مردود حماسي وتحفيزي يدفعهم لتصدى عواقب ومشاكل الحياة على خطى موسيقى الراب.

ومن جانبه، نشر الفنان أحمد سلطان خلال الأيام الماضية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الأغنية الدعائية الترويجية للفيلم معلقًا: "هنودع الصيف بأغنية "جتلكوا"، الأغنية الدعائية لفيلم "المخفي" مع ريشا كوستا وسماره ناو"، ثم انهالت عليه التعليقات الحماسية من الجمهور بالنجاح والتفوق عند طرحه.

وطرح صناع الفيلم خلال الأيام الماضية التريللر الرسمي للفيلم بجانب البوستر الرسمي أيضاً والذى تتضمن ظهور الأبطال الرئيسية له وعلى رأسهم: النجم عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود، وريهام الشنواني وآخرين.

وتدور أحداث فيلم "المخفى" حول شاب تخرج حديثا ويسعى لدخول مجال العمل ولكن لخجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى فى مواقف تحدث معه فى العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.