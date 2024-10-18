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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يصلي الجمعة بمسجد الحبيب ويلتقي المواطنين

اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق - محافظ الدقهلية
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التقى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، عدد من المواطنين عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد الحبيب بشارع الجمهورية بالمنصورة.

 واستمع المحافظ الي مطالب المواطنين ومشاكلهم لدراستها وحلها ، كما استمع الي آرائهم حول مستوي النظافة بالمدينة ومدي رضاهم عن الخدمات المقدمة ومقترحاتهم ، مشيراً إلي أن المواطن عليه دور كبير من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة لأن الدولة لن تعمل وحدها دون تعاون مواطنيها معاها .
وأكد "مرزوق" علي أنه من أولى أولوياته تلبية مطالب المواطن الدقهلاوي وحل مشاكله في كافة القطاعات الخدمية وعلي رأسهم (رغيف الخبز) وضمان وصوله لمستحقيه بجودة عالية بالإضافة إلي تحسين مستوي النظافة العامه وتحسين الصورة البصرية وتقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات علي أكمل وجه .

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