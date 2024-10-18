مسئولو المنوفية يتفقدون مجمع مواقف شبين الكوم والباجور لإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على النزول الميداني والمتابعة على مدار الساعة وتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات ومحطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد التام من الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارا من اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.

وفي هذا الشأن، تابع اليوم محمد موسى نائب المحافظ انتظام سير العمل والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة بكافة مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بنطاق المراكز والمدن وذلك عبر تقنية البث المباشر من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام وبحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد.

كما تم تفقد مجمع مواقف مدينة شبين الكوم، وموقف شبين الكوم/الباجور للتأكد من الالتزام بالتسعيرة والتأكد من تعليق بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل المواقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التسعيرة منعًا لاستغلال المواطنين، كما تم إجراء حواراً مع عدد من سائقي المركبات والأهالي، مؤكداً على الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة وسيتم تطبيق عقوبات رادعة وغرامات فورية للمخالفين للتوجيهات، جاء ذلك بحضور رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم، ومدير مشروع المواقف.

وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع إدارة مشروع المواقف في استمرار شن الحملات الرقابية المفاجئة على المواقف ومحطات الوقود للتأكد التام من الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة وضبط المخالفين والتعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين والواردة من خلال غرف العمليات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم.

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