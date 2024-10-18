توقعات بزيادة أسعار السيارات بعد ارتفاع البنزين والوقود

قال منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار البنزين والوقود سيؤدي إلى زيادة أسعار السيارات الزيرو والمستعملة.

وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن زيادة البنزين والوقود سيؤدي إلى زيادة مكونات الإنتاج والنقل ورواتب الموظفين وغيرها، وبالتالي ستزيد تكلفة السيارة، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها على المستهلك النهائي.

وأشار عضو شعبة السيارات، إلى أنه من المتوقع أن تكون الزيادة من 7 % إل 10%، لافتا إلى أن الزيادات الأساسية في أسعار السيارات تعتمد على العرض والطلب والكميات المستوردة من الخارج وسعر العملة الأجنبية.

وأصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة أسعار البنزين والسولار رسميًا، اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024.

وأوضحت وزارة البترول، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ضمان توافر المنتجات في السوق المحلي ومواكبة التحديات الاقتصادية الحالية، وضمن آليات التسعير التلقائي التي تهدف إلى تقليص الفجوة بين أسعار البيع والتكاليف الإنتاجية والاستيرادية المتزايدة.

وأشارت وزارة البترول، إلى أن الأسعار الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الجمعة، على النحو التالي:

أسعار البنزين والسولار الجديدة

بنزين 95: 17 جنيهًا/لتر

بنزين 92: 15.25 جنيهًا/لتر

بنزين 80: 13.75 جنيهًا/لتر

السولار: 13.50 جنيهًا/لتر

الكيروسين: 13.50 جنيهًا/لتر

المازوت المورّد لباقي الصناعات: 9500 جنيهًا/طن

غاز تموين السيارات: 7 جنيهات/م³