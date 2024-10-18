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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يستحدث خطوط سير لسيارات التاكسي الليموزين من وإلى مطار أسوان

استحداث خطوط سير
استحداث خطوط سير لسيارات التاكسي الليموزين من وإلي مطار أسوا
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قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان استحداث خطوط سير سيارات التاكسي الليموزين المتجهة من وإلى مطار أسوان الدولي، وتعديل تعريفة أجرة التاكسي عن خط سير (محطة سكك حديد أسوان/ مطار أسوان) الواردة بالقرار رقم 265 لسنة 2024 وذلك نظراً لأهمية هذا الخط الحيوى للمواطنين والحركة السياحية الوافدة إلى المحافظة.

تكليف إدارات المرور والمواقف بالمحافظة بتنفيذ القرار بكل دقة

مكلفًا إدارات المرور والمواقف بالمحافظة بتنفيذ هذا القرار بكل دقة حيث تم تحديد تعريفة الركوب إلى مطار أسوان الدولى من فندق كتراكت بـ 260 جنيهًا، ومن محطة السكك الحديدية بـ 282 جنيهًا، ومن فندق الجيش بكورنيش النيل بـ 305 جنيهات، ومن موقف الإقاليم بـ جنيهًا، وبالنسبة لسيارات التاكسى المتجهة إلى مطار أسوان الدولى من مدينة أسوان الجديدة فتم تحديدها بـ 395 جنيهًا، ومن مدينة كوم أمبو بـ 847 جنيهًا، ومن مدينة إدفو بـ 1470 جنيهًا، ومن مدينة الأقصر بـ 3100 جنيه.

إستحداث خطوط سير سيارات التاكسى الليموزين تعديل تعريفة أجرة التاكسى مطار أسوان الدولى أخبار محافظة أسوان