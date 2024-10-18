تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مقر المركز الثقافي الإسلامي الجديد بمسجد العوام، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

وتفقد محافظ مطروح المقر الجديد للمركز بعد نقلة من مسجد التقوى إلى مسجد العوام؛ ليضم قاعات متعددة لاستيعاب مزيد من الطلاب الملتحقين وتجهيزه مع الاقبال الكبير على المركز بعدد ثلاث قاعات منها فصل تمهيدي للحاصلين على الدبلومات وقاعتين للفرقة الأولى والثانية، بالإضافة إلى مكاتب إدارية وقاعات لمركز إعداد المحفظين مع الاستغلال الأمثل للموقع.

ووجه محافظ مطروح الشكر لمديرية أوقاف مطروح على جهود تطوير المركز الثقافي الإسلامي والارتقاء به مع توسعته يليق باستقبال طلاب المركز وزائريه، مع التأكيد على تقديم كافة الدعم موجها لمركز ومدينة مرسى مطروح بعمل انترلوك بمدخل المركز.

محافظ مطروح يتفقد المقر الجديد للمركز الثقافي الإسلامي بمسجد العوام

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