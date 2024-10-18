محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة التاكسي بالعداد وبدونه

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعديل تعريفة التاكسي الأجرة سواء بعداد أو بدون عداد بخطوط السير المختلفة للمواصلات الداخلية والخارجية بالمحافظة .

جاء ذلك لتحقيق التوازن والعدالة بين الركاب وسائقى التاكسى وعقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود .

قيمة فتح بونديرة سيارات التاكسي العداد بمبلغ 10 جنيهات

وتم تحديد قيمة فتح بونديرة سيارات التاكسى العداد بمبلغ 10 جنيهات ، على أن يكون حساب مسافة الكيلو متر الواحد بمبلغ 5 جنيه على مدار اليوم ، مع زيادتها بنسبة 25 % من إجمالي الأجرة المستحقة من بعد الساعة الثانية عشر مساء حتى الساعة السادسة صباحاً .

ويذكر أن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية شملت زيادة السعر للتر لبنزين 80 إلى 13.75 جنيه ، ولتر بنزين 92 بسعر 15.25 جنيه ، ولتر بنزين 95 بسعر 17 جنيها، والسولار بسعر 13.50 للتر ، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن ، وغاز تموين السيارات بسعر 7 جنيهات / م3 ، فى حين تقرر تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وذلك إعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة وذلك بعد مراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى فى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار .

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