افتتاح 3 مساجد ببني سويف بعد إتمام الإحلال والتجديد بـ2.5 مليون جنيه

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية ، في افتتاح 3 مساجد "اليوم الجمعة "بمركزي: اهناسيا، ببا، بتكلفة تجاوزت عن 2.5 مليون جنيه،وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد.

حيث افتتح محمد بكري رئيس مركز ومدينة ببا مسجد التوحيد" بقرية غياضة الغربية ،وذلك بعد أعمال الإحلال والتجديد على مساحة 300م وبتكلفة 2 مليون جنيهًا، وذلك في حضور فضيلة الشيخ سيد نور مدير إدارة أوقاف ببا، وعدد من القيادات التنفيذية والطبيعية وأهالي القرية.

كما افتتح هاني الجويلي رئيس مدينة إهناسيا مسجد "القناوي" بعزبة البسيوني التابعة لمجلس قرية النويرة، عقب إحلاله وتجديده على مساحة 170م وبتكلفة 250 ألف جنيهًا "جهود ذاتية"، بجانب افتتاح مسجد "الرحمن" بعزبة رمزي على مساحة 300م وبتكلفة 300 ألف جنيه "إحلال وتجديد" بالجهود الذاتية.