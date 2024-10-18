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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة يوجه مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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 أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قيام مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة  واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة،  وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وتفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة عددًا من مواقف النقل الجماعى في عددٍ من أحياء العاصمة للإطمئنان على حركة نقل الركاب، وانتظام العمل بالمواقف، والإلتزام بخطوط السير، والتعريفة الجديدة فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار .

ورافق المحافظ في جولته اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام،  واللواء عاطف غالى مدير إدارة مشروع السرفيس بالقاهرة ، وعدد من قيادات المحافظة.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة البنزين والسولار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تحريك سعر البنزين والسولار تحريك سعر البنزين هيئة النقل العام