خبير: الموسم السياحي الشتوي في مصر مهم للغاية.. وأعداد السائحين تزداد

قال الخبير السياحي الدكتور وليد البطوطي، إن الموسم السياحي الشتوي في مصر مهم للغاية، ويزيد خلاله أعداد السائحين الأجانب نظرا لدفء الجو معظم فصل الشتاء في مصر.

وأضاف «البطوطي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن محافظة أسوان تعرف بأنها مشتى الأجانب بمصر، والشخصيات العالمية كلها كانت تزور محافظة أسوان، مشيرًا إلى زيادة عدد أماكن السياحة الشتوية والصيفية في مصر، مثل القرية النوبية في أسوان.

وتابع الخبير السياحي: «الشعب المصري يمتاز بالكرم ودائما ما يرحب بالسياح بشكل رائع، ما يساعد في زيادة عدد السائحين، بالإضافة إلى تكرار زياراتهم إلى مصر بشكل متكرر»، لافتًا إلى أن الافتتاح المبدئي لمتحف المصري الكبير سيساعد بشكل كبير في زيادة عدد السياح، لأنه يعد صرحا أثريا وثقافيا ضخما.