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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة سوهاج: ضبط 73 ألف عبوة لمشروبات صناعية وعصائر فاسدة

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
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نفذت مديرية الصحة بسوهاج حملة مكثفة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المغشوشة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

ووفقًا لما صرح به الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فقد تمكنت الحملة من ضبط 73 ألف عبوة من المشروبات والعصائر مجهولة المصدر بإجمالي 10 آلاف لتر، و3 أطنان وربع من الملح والأغذية المقرمشة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وتم توزيع المضبوطات على مراكز ومدن مختلفة بمحافظة سوهاج، حيث تم ضبط كميات كبيرة في كل من دار السلام، البلينا، وجرجا.

وأكد الدكتور دويدار أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة، وضمن خطة المديرية لفرض الرقابة على أماكن تداول الأغذية. كما شدد على أن هذه الحملات ستستمر بشكل مكثف لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.

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